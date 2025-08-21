Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 1:56 PM IST

    മാധ്യമം ലേഖകൻ പി.പി. പ്രശാന്തിന് ഊർജ കേരള അവാർഡ്

    മാധ്യമം ലേഖകൻ പി.പി. പ്രശാന്തിന് ഊർജ കേരള അവാർഡ്
    കൊച്ചി: മാധ്യമം ദിനപത്രം പാലക്കാട് ബ്യൂറോ ചീഫ് കറസ്പോണ്ടൻറ് പി.പി. പ്രശാന്തിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഊർജ കേരള അവാർഡ്. 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് അവാർഡ്.

    വൈദ്യുത മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ, ഫീച്ചറുകൾ, വിഡിയോ സ്റ്റോറികൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചാണ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഊർജ്ജകേരള അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം, ആധികാരികത, വാർത്താ വിശകലനത്തിലെ ആഴവും പരപ്പും എന്നിവ വിധിനിർണ്ണയത്തിനായി പരിഗണിച്ചു. ഇത്തവണ 12 ഓളം എൻട്രികളാണ് ലഭിച്ചത്.

    ആഗസ്ത് 24 ഞായറാഴ്ച എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനവേദിയിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി അവാർഡ് വിതരണം നിർവഹിക്കും.

