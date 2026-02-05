Begin typing your search above and press return to search.
    ഫു​ട്‌‌​ബോ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് വി​ട്ടി​ല്ല; പാ​ല​ക്കാ​ട് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി

    ഫു​ട്‌‌​ബോ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് വി​ട്ടി​ല്ല; പാ​ല​ക്കാ​ട് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഫു​ട്ബോ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് വി​ടാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. എ​ല​പ്പു​ള്ളി പോ​ക്കാ​ന്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ശി​വ​പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ​യും സ​ജി​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത് (13) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കു​ളി​ക്കാ​ൻ ക​യ​റി​യ വി​ശ്വ​ജി​ത്ത് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ കു​ളി​മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ തോ​ർ​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തുകയായിരുന്നു. ക​സ​ബ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

