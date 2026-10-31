പിരപ്പൻകോട് ശ്രീധരൻ നായർ പുരസ്കാരം എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്

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പിരപ്പൻകോട് ശ്രീധരൻ നായർ പുരസ്കാരം എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്text_fields
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News Summary - N.K. Premachandran Wins Lawyers Club Award
തിരുവനന്തപുരം: മികവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള അഭിഭാഷകന് കേരള ലോയേഴ്സ് ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അഡ്വ. പിരൻപ്പൻകോട് ശ്രീധരൻ നായർ അവാർഡിന് അഡ്വ. എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എം.പി അർഹനായി. മുൻ സ്പീക്കർ എം. വിജയകുമാർ ചെയർമാനും ജസ്റ്റിസ് ആർ. രാജേന്ദ്ര ബാബു, മുൻ അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കെ.പി. ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് അവാർഡ് നിർണയിച്ചത്. ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഡിസംബർ അവസാന വാരം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും.
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