Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    6 Dec 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 10:33 PM IST

    കൊല്ലത്തെ ദേശീയപാത ദുരന്തം: വിദഗ്ധ സംഘം അന്വേഷിക്കും; കരാർ കമ്പനിക്ക് താൽകാലിക വിലക്ക്

    കൊല്ലത്തെ ദേശീയപാത ദുരന്തം: വിദഗ്ധ സംഘം അന്വേഷിക്കും; കരാർ കമ്പനിക്ക് താൽകാലിക വിലക്ക്
    കൊല്ലം കൊട്ടിയത്ത് തകർന്ന ദേശീയ പാത

    കൊ​ല്ലം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ്​ അ​ഗാ​ധ ഗ​ർ​ത്ത​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും സ​ർ​വി​സ്​​ റോ​ഡ്​ ത​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​മെ​ത്തു​ന്നു. നാ​ഷ​ണ​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ) വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ​യു​ടെ ഒ​രു സം​ഘം ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി സ്ഥ​ല​ത്തെ മ​ണ്ണ്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​രി​ത​ല ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും. ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യോ​ട്​ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രെ താ​ല്ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ല​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യെ കൂ​ടാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ജി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ഗ്രൗ​ണ്ട്​ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും സം​യു​ക്​​ത സം​ഘ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ കൊ​ട്ടി​യം മൈ​ല​ക്കാ​ട്​ കൂ​ടാ​തെ ജി​ല്ല​യി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്തു​കൂ​ടി സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ മേ​വ​റം, ക​ട​വൂ​ർ ഉ​ൾ​പെ​ടെ നാ​ലി​ട​ത്തും വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡി​ന്‍റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം യു​ദ്ധ​കാ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഈ ​വ​ഴി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കരാർ കമ്പനിക്ക് താൽക്കാലിക വിലക്ക്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ). ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യെ ക​രാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്കി. കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ വി​ല​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ​രെ​യും റ​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റെ​യും മാ​റ്റി​യ​താ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഐ.​ഐ.​ടി-​കാ​ൺ​പൂ​രി​ലെ ഡോ. ​ജി​മ്മി തോ​മ​സ്, ഐ.​ഐ.​ടി-​പാ​ല​ക്കാ​ട് സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സു​ധീ​ഷ് ടി.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ അം​ഗ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും

