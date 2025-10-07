Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 6:52 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 6:52 PM IST

    തുടർഭരണം ലക്ഷ്യം; ജനഹിതമറിയാൻ 80 ലക്ഷം വീടുകളിൽ സർവേ, കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കും

    തിരുവനന്തപുരം: തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇടതുസർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്​ ജനഹിതം മനസിലാക്കാൻ നവകേരള ക്ഷേമ സർവേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ. സാക്ഷരതാ സര്‍വേ മാതൃകയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയുളള വിവര ശേഖരണത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​ സംസ്ഥാനത്തെ 80 ലക്ഷം വീടുകളാണ്​. സർവേയുടെ ഏകോപനവും വിലയിരുത്തലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് നിർവഹിക്കും.

    സർക്കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ശേഖരണവും നിർദേശങ്ങൾ തേടലുമെല്ലാം സർവേയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഇതുവഴി ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും നിർദേശങ്ങൾ അറിയാനും സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. സിറ്റിസൺ കണക്ട്​ സെന്‍റർ എന്ന പേരിൽ സമീപകാലത്ത്​ തുടങ്ങിയ ‘സി.എം വിത്ത് മി’ പദ്ധതിക്ക്​ പുറമെയാണ്​ സർവേ.

    സർവേ നടത്തിപ്പിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.എം എബ്രഹാം അടക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വിശദമായ മൊഡ്യൂൾ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികളും ഒരുക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷേമ സർവേയുടെ നടത്തിപ്പ്.

    പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്​ വരുന്ന ചെലവ്​ ഏത്​ വകയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്ന്​ ഇതുവരെ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടില്ല. സർവേയിലൂടെ വ്യക്​തമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇടതുമുന്നണി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രകടനപത്രിക ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തയാറാക്കുക.

    TAGS:Kerala Govtsurveycollege studentsLatest News
    News Summary - Nava Kerala Welfare Survey on the model of Literacy Survey
