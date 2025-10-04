Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 6:59 AM IST

    സമസ്തയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​

    സമസ്തയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: സ​മ​സ്ത​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ ​ഭാ​ര​വാ​ഹി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​രി​ഹാ​ര്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ ലീ​ഗി​നെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മ​സ്ത​യെ അ​ത്​ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തും പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തും സ​മ​സ്ത നേ​തൃ​ത്വം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സ​ഹാ​യം വേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ചെ​യ്യും. സ​മ​സ്ത​യി​ലെ ഏ​താ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​ക്കാ​ർ. അ​വ​രെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​​ മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കും. ലീ​ഗി​നോ​ട്​ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള സ​മ​സ്ത​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ അ​വി​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ല​പ്പു​റം ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ശ്നം ലീ​ഗി​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മ​തേ​ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്​ ഭം​ഗം വ​രു​ത്താ​ത്ത​വി​ധം, കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​​ടെ​യും വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു. മ​ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പോ​ലും അ​റ​ബി പേ​രു​ക​ളും മ​റ്റും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും അ​റ​ബി പേ​രു​ക​ൾ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഭൂ​ഷ​ണ​മ​ല്ല. എ​ല്ലാ മ​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പൊ​തു​സ്വ​ഭാ​വം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ല​ബാ​റി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ലീ​ഗി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ശ​ക്ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​റി​ൽ ലീ​ഗി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ മ​തി​യാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ​മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലും തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ലീ​ഗി​ന് ആ​ ​പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, ചി​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും ലീ​ഗി​നെ ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​വു​മു​ണ്ട്. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ലീ​ഗ്​ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ലീ​ഗി​ന്​ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ത​രെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യു​മു​ണ്ട്.

    കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ വി​മ​ത​രെ നി​ർ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു ടേം ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ന​യം തു​ട​രും.

