Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:34 AM IST

    മുസ്‌ലിംലീഗ് ഗസ്സ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സമ്മേളനം ഇന്ന്

    മുസ്‌ലിംലീഗ് ഗസ്സ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സമ്മേളനം ഇന്ന്
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ന്‍ഡ്രൈ​വി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന് മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു സാ​വേ​ശ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍, പ്ര​ശ​സ്ത മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി തൊ​ടി​യൂ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞ്​ മൗ​ല​വി, അ​ദ്വൈ​താ​ശ്ര​മം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​മി ധ​ര്‍മ​ചൈ​ത​ന്യ, കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് ബി​ഷ​പ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ല്‍ ഫാ. ​തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ല്‍, സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ മു​ന്‍ വ​ക്താ​വ് ഫാ. ​പോ​ള്‍ തേ​ല​ക്കാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഫ​ല​സ്തീ​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക്കി ആ ​ജ​ന​ത​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ബോം​ബ്​ വ​ര്‍ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ പോ​രാ​ടു​ന്ന ജ​ന​ത​യോ​ട്​ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളോ​ടെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​രു​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ട് ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടാ​നും പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

