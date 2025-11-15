Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:33 PM IST

    പൊന്മുണ്ടത്ത് കോണി പിടിക്കാൻ കൈയില്ല; സാമ്പാർ മുന്നണിയുമായി കോൺഗ്രസ്

    പൊന്മുണ്ടത്ത് കോണി പിടിക്കാൻ കൈയില്ല; സാമ്പാർ മുന്നണിയുമായി കോൺഗ്രസ്
    ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ പൊ​ന്മു​ണ്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ‘മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​വ പൊ​ന്മു​ണ്ടം നി​ർ​മി​തി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പൊ​ന്മു​ണ്ടം മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മു​മാ​യും മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൈ​പ്പ​ത്തി​ക്കു പ​ക​രം സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ന്ന​ണി പൊ​ളി​ച്ച​ത് ലീ​ഗാ​ണെ​ന്നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    1969ൽ ​ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പൊ​ന്മു​ണ്ട​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​പോ​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​മ്പ​തു സീ​റ്റു​ക​ളും ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ, എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ലം​ക​ണ്ടി​ല്ല.

    അ​ഞ്ചു സീ​റ്റ് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും ശ​ക്തി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സീ​റ്റ് ചോ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ലീ​ഗി​ന്റെ മ​റു​വാ​ദം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​മാ​ണ്.

    16 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 12 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ലീ​ഗി​നും നാ​ല് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എം ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടി​യ​ത്.

