Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുസ്​ലിം ലീഗ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 6:30 AM IST

    മുസ്​ലിം ലീഗ്​ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചയിലേക്ക്; വ​നി​ത നേ​താ​വ്​​ ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​ൻ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മുസ്​ലിം ലീഗ്​ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചയിലേക്ക്; വ​നി​ത നേ​താ​വ്​​ ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​ൻ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള സീ​റ്റ്​ വെ​ച്ചു​മാ​റ​ൽ ച​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​. സീ​റ്റ്​ വെ​ച്ചു​മാ​റ​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​തി​ന​കം ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​രു​പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും സം​സാ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ലീ​ഗി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, കോ​ങ്ങാ​ട്, പു​ന​ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വെ​ച്ചു​മാ​റ​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. ലീ​ഗ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക​രം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഭി​ന്ന​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ലീ​ഗ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കും.

    ലീ​ഗി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​നാ​യി​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും വ​ട്ടം മ​ത്സ​രി​ച്ച​വ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ച​ര​ടു​വ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം മ​ത്സ​രി​ച്ച​വ​ർ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ചി​ല​ർ സ്വ​യം മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ണ്ട്. കെ.​പി.​എ. മ​ജീ​ദ്, എം.​കെ. മു​നീ​ർ, യു.​എ. ല​ത്തീ​ഫ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ്വ​യം മാ​റി​നി​ന്ന്​ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​സ്വാ​ധീ​ന​വും പ്ര​ക​ട​ന​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി സി​റ്റി​ങ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്വാ​ധീ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. ഇ​വി​ടെ എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്​​റ​ഫ്​ തു​ട​രാ​നാ​ണ്​​ സാ​ധ്യ​ത. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഗ്രൂ​പ്പി​സം ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ടി അ​നു​ഭാ​വം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഉ​ത​കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന.

    പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, യൂ​ത്ത്​ ലീ​ഗ്, എ​സ്.​ടി.​യു, വ​നി​ത ലീ​ഗ്​ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മൂ​ന്ന്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​റ്​ സീ​റ്റ്​ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ യൂ​ത്ത്​ ലീ​ഗ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല​ല്ല മൂ​ന്ന്​ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. വ​നി​ത ലീ​ഗി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന എ.​പി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ എ.​പി. സ്​​മി​ജി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കി​യ​ത്​ പൊ​തു​സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​കും ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം.

    അ​ഡ്വ. ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്​​ലി​യ​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. സു​ഹ്​​റ മ​മ്പാ​ട്, ഫാ​രി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യും വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueelectionUDFCongress
    News Summary - Muslim League candidate discussion
    Similar News
    Next Story
    X