Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതഹ്‌ലിയക്കെതിരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 May 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 May 2026 10:38 PM IST

    തഹ്‌ലിയക്കെതിരെ എം.എസ്.എഫ് മലപ്പുറം ജില്ല ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

    text_fields
    bookmark_border
    fathima thahiliya
    cancel
    camera_alt

    ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‌​ലി​യ

    മ​ല​പ്പു​റം: പേ​രാ​മ്പ്ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‌​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ര്‍ശ​ന​വു​മാ​യി എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ. വ​ഹാ​ബ്. ഹ​രി​ത വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ത​ഹ്‍ലി​യ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഫേ​സ്ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ വി.​എ. വ​ഹാ​ബ് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മെ​ന്ന​ത് നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​കാം, പ​ക്ഷെ അ​ത് സ്വ​ന്തം സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ പ​ച്ച​മാം​സം കൊ​ത്തി​വ​ലി​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​യാ​കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ പി.​കെ. ന​വാ​സിനെ​തി​രെ ഹ​രി​ത വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ന്ന വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ക​ൾ വെ​റും യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മ​ല്ല; അ​ത് അ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​തി​ക്കു​ഴി​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന തി​ക​ഞ്ഞ ക്രി​മി​ന​ലി​സ​മാ​ണ്. പാ​ണ​ക്കാ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രു​മു​റ്റ​ത്ത് വ​ന്ന് ചെ​യ്ത തെ​റ്റു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷി​ച്ചും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും കാ​രാ​ത്തോ​ടും സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി കാ​ലു​പി​ടി​ച്ചും പ്ര​സ്ഥാ​ന സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്തും അ​തി​ന് ശേ​ഷ​വും ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും പ​ത്തി​വി​ട​ർ​ത്തി വി​ഷം തു​പ്പു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​ന്ദി​കേ​ടി​ന്റെ പാ​ര​മ്യ​മാ​ണ്’. -വ​ഹാ​ബ് കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​കു​റി​പ്പ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ പ​ട​ല​പി​ണ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം വ​രാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം വ​രു​ന്ന​​ത്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MSFgeneral secretarymalappuram districtfathima thahiliya
    News Summary - MSF Malappuram District General Secretary against Fathima Thahiliya
    Similar News
    Next Story
    X