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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 6:45 AM IST

    കൊതുക്​ നിയന്ത്രണം പാളുന്നു; ആശങ്കയായി വീണ്ടും ചിക്കുൻഗുനിയ വ്യാപനം

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    കൊതുക്​ നിയന്ത്രണം പാളുന്നു; ആശങ്കയായി വീണ്ടും ചിക്കുൻഗുനിയ വ്യാപനം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു. 2006-07 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ശേ​ഷം 2019-20ലും ​രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വീ​ണ്ടും മൂ​ന്ന​ക്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 114 സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച കേ​സു​ക​ളും 63 സാ​ധ്യ​താ കേ​സു​ക​ളും ഒ​രു മ​ര​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ രോ​ഗ​ബാ​ധ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ​ചി​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ സാ​ധാ​ര​ണ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല രോ​ഗി​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​രാ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​റി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച കേ​സു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ല​മ​ട​ങ്ങ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൊ​തു​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ൺ​സൂ​ൺ മ​ഴ​ക്കി​ടെ ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള ചൂ​ട് ഈ​ഡി​സ് കൊ​തു​കു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​ക്കും അ​തു​വ​ഴി ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി​യും ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ​യും വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.ഡെ​ങ്കി​യും ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ​യും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഈ​ഡി​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട കൊ​തു​കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ക​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ർ​ധ​ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കൊ​തു​കു​ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ വീ​ണ്ടും വ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    2004- 05 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് റീ​യൂ​നി​യ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ വ്യാ​പ​നം പി​ന്നീ​ട് 2006-07ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മെ​ത്തി. അ​തേ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ചി​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ, ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്താ​തി​മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ ചി​ക്കു​ൻ​ഗു​നി​യ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ മാ​ര​ക​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ധി​വീ​ക്കം, ശ​ക്ത​മാ​യ വേ​ദ​ന, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നീ​ളു​ന്ന ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കാം.

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    TAGS:Healthchikungunyaepidemicmosquito controlHealth department keralaKerala
    News Summary - Mosquito control fails; Chikungunya outbreak a concern again
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