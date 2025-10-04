Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:54 PM IST

    വെളിച്ചം ന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്: ആഗസ്റ്റിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ന്യൂ​സ് ക്വ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ madhyamam.com/newsquest എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ധ്യ​മം വെ​ളി​ച്ചം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ‘ന്യൂ​സ് ക്വ​സ്റ്റി’​ന്റെ ആ​ഗ​സ്‌​റ്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫാ​ലി​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി.​കെ (എം.​സി.​എ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ക​ൽ​പ​റ്റ, വ​യ​നാ​ട്), അ​ൽ​ഫി​യ എ​സ്.​എ​ൻ (ഗ​വ. യു.​പി.​എ​സ് കി​ഴു​വി​ലം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ആ​യി​ഷ ഹ​നാ​ൻ (എം.​ഇ.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മ​മ്പാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം) എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഓ​രോ മാ​സ​ത്തെ​യും പ്ര​ധാ​ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ന്യൂ​സ് ക്വ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​രം.

    85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സ്കോ​ർ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ -​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ന്യൂ​സ് ക്വ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ madhyamam.com/newsquest എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാം.

