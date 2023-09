ഇത്ര വലിയ വോട്ട്​ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ? പരിശോധിക്കണം - എം.എ. ബേബി

cancel camera_alt എം.എ. ബേബി By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ലേ​ത്​ സ​ഹ​താ​പ ത​രം​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ പ​രി​ക്കൊ​ന്നും പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര വ​ലി​യ വോ​ട്ട്​ വ്യ​ത്യാ​സം എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന്​ സൂ​ക്ഷ്​​മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പോ​ളി​റ്റ്​​ബ്യൂ​റോ അം​ഗം എം.​എ. ബേ​ബി.

‘‘എ​ന്താ​യാ​ലും പ​രാ​ജ​യം പ​രാ​ജ​യം ത​ന്നെ. അ​ത് എ​ല്ലാ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ’’​ന്ന്​ ബേ​ബി ​ഫേസ്ബുക്ക് പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ക്കു​ന്നു. ജെ​യ്ക്ക് സി. ​തോ​മ​സി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യം പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ടേ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മ​ല്ല. സ​ഹ​താ​പ​ഘ​ട​കം, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​ത​ട​ക്കം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ത്ര വ​ലി​യ അ​ന്ത​രം എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

MA baby wants to look into the Pudupally election failure