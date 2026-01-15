Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജോസ്.കെ മാണിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:50 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:50 PM IST

    ജോസ്.കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനയോടെ വി.ഡി സതീശന്റെ വിസ്മയം ചീറ്റിപ്പോയെന്ന് എം.എ ബേബി

    text_fields
    bookmark_border
    ജോസ്.കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനയോടെ വി.ഡി സതീശന്റെ വിസ്മയം ചീറ്റിപ്പോയെന്ന് എം.എ ബേബി
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശന്‍റെ വിസ്മയം ജോസ് കെ. മാണിയുടെ പ്രസ്‌താവനയോടെ ചീറ്റിപ്പോയെന്ന് സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി. സി.പി.എമ്മിന്റെ ​ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിൽ മണ്ണന്തലയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളം സമാധാനത്തിന്റെ നാടാണ്. ത്രിതല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി പാരഡിഗാനം ഉപയോഗിച്ചു.

    കനഗോലുമാരുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം രാഷ്‌ട്രീയം യു.ഡി.എഫുകാർ പാരഡിയാക്കി മാറ്റി. അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും മനസിലാക്കുന്നു. കെൽപ്പോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ യു.ഡി.എഫിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എ പത്മകുമാറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായാൽ കൃത്യമായ നടപടി സി.പി.എം എടുക്കുമെന്ന് എം.എ ബേബി പറഞ്ഞു. കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുമ്പോൾ നടപടിയുണ്ടാകും. അതിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും പാർട്ടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേ​ഹം വ്യക്തമാക്കി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MA Babyjose k. maniKerala News
    News Summary - MA Baby says V.D. Satheesan's surprise was shattered by Jose K. Mani's statement
    Similar News
    Next Story
    X