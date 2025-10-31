Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Oct 2025 11:32 PM IST
    date_range 31 Oct 2025 11:32 PM IST

    സി.പി.ഐ സഖാക്കള്‍‌ സഹോദരന്മാർ, പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു -എം.എ. ബേബി

    സി.പി.ഐ സഖാക്കള്‍‌ സഹോദരന്മാർ, പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു -എം.എ. ബേബി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ സ​ഖാ​ക്ക​ള്‍‌ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ചി​ല​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ അ​ര്‍ഥം അ​വ​ര്‍ക്കും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി. പി.​എം ശ്രീ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    പി.​എം ശ്രീ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ താ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട ബേ​ബി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​യോ എ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ശിവൻകുട്ടിയുടെ കോലം കത്തിച്ചതിന് എ.ഐ.വൈ.എഫ് നേതാക്കൾക്ക് നോട്ടീസ്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ കോ​ലം ക​ത്തി​ച്ച​തി​ൽ ര​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. എ.​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ര​ജീ​ഷ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. സാ​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

