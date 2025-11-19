Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Nov 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 7:17 AM IST

    എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ ടീ​ച്ച​ർ; എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​ർ​ക്ക് പോ​ലും നി​യ​മ​ന​മി​ല്ല

    എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ ടീ​ച്ച​ർ; എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​ർ​ക്ക് പോ​ലും നി​യ​മ​ന​മി​ല്ല
    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ വ​​കു​​പ്പി​​ൽ എ​​ൽ.​​പി സ്‌​​കൂ​​ൾ ടീ​​ച്ച​​ർ (എ​​ൽ.​​പി.​​എ​​സ്.​​ടി) റാ​​ങ്ക് ലി​​സ്റ്റി​​ലു​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ട ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ നി​​യ​​മ​​ന ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ല​​ഭി​​ക്കാ​​തെ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ൽ.

    2025 മേ​​യ് 31ന് ​​ജി​​ല്ലാ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള റാ​​ങ്ക് ലി​​സ്റ്റു​​ക​​ളി​​ൽ എ​​ട്ട് ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നാം റാ​​ങ്കു​​കാ​​ർ​​ക്ക് പോ​​ലും നി​​യ​​മ​​നം ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. 14 ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ലാ​​യി 6,247 പേ​​രാ​​ണ് എ​​ൽ.​​പി.​​എ​​സ്.​​ടി മെ​​യി​​ൻ ലി​​സ്റ്റി​​ലു​​ള്ള​​ത്. എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം, പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട, തൃ​​ശൂ​​ർ, കോ​​ട്ട​​യം, മ​​ല​​പ്പു​​റം, ഇ​​ടു​​ക്കി ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് പേ​​രി​​ന് മാ​​ത്ര​​മെ​​ങ്കി​​ലും നി​​യ​​മ​​ന​​മു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. ഈ ​​ആ​​റ് ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ നി​​ന്നു​​മാ​​യി 54 പേ​​ർ​​ക്കാ​​ണ് നി​​യ​​മ​​ന​​മാ​​യ​​ത്. കൂ​​ടു​​ത​​ൽ നി​​യ​​മ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ കോ​​ട്ട​​യം ജി​​ല്ല​​യി​​ലാ​​ണ്-17 .

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം അ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ നി​​യ​​മ​​ന ശി​​പാ​​ർ​​ശ പി.​​എ​​സ്.​​സി അ‍യ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഈ ​​വ​​ർ​​ഷം ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി​​യാ​​ണ്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ റാ​​ങ്ക് ലി​​സ്റ്റി​​ലു​​ള്ള 12 പേ​​ർ​​ക്ക് പി.​​എ​​സ്.​​സി ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ നി​​യ​​മ​​ന ശി​​പാ​​ർ​​ശ ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ർ​​ക്കും നി​​യ​​മ​​ന ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ന​​ൽ​​കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടി​​ല്ല. ഓ​​രോ ജി​​ല്ല​​യി​​ലും 50ല​​ധി​​കം ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ഫോ​​ളു​​ക​​ൾ ഈ ​​അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ വ​​ന്ന​​താ​​ണ് നി​​യ​​മ​​ന പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക്ക് കാ​​ര​​ണം. ആ​​ധാ​​ർ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ത​​ല​​യെ​​ണ്ണ​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ​​താ​​ണ് ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ഫോ​​ളി​​ന് കാ​​ര​​ണം.

    ആ​​ധാ​​റി​​ന് പ​​ക​​രം ജ​​ന​​ന സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ന​​ട​​പ്പാ​​യി​​ല്ല. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ, എ​​യ്ഡ​​ഡ് പ്രൈ​​മ​​റി സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളി​​ലെ ഒ​​ന്നാം ക്ലാ​​സ് കു​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ൽ വ​​ലി​​യൊ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​നും ആ​​ധാ​​ർ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​ണ്. സ്കൂ​​ൾ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ആ​​ധാ​​ർ വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന കാ​​ര്യം അ​​റി​​യു​​ന്ന​​ത്.

    ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ഫോ​​ൾ വ​​ന്ന പ​​ല സ്‌​​കൂ​​ളു​​ക​​ളി​​ലും കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ധ്യാ​​പ​​ക ത​​സ്തി​​ക​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മാ​​ണ്. മ​​തി​​യാ​​യ നി​​യ​​മ​​നം ന​​ട​​ത്താ​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് എ​​ൽ.​​പി സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളി​​ലെ പ്ര​​ഥ​​മാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ​​ക്ക് അ​​ധ്യാ​​പ​​ന​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം ഓ​​ഫീ​​സ് ജോ​​ലി​​ക​​ളും മ​​റ്റു​​ചു​​മ​​ത​​ല​​ക​​ളും ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ ക്ലാ​​സു​​ക​​ൾ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യാ​​നാ​​കാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി​​യു​​ണ്ട്. ഒ​​രു ക്ലാ​​സി​​ന്‍റെ പൂ​​ർ​​ണ ചു​​മ​​ത​​ല പ്ര​​ഥ​​മാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നാ​​ണ്. നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​ഥ​​മാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ​​ക്ക് മ​​റ്റു​​ജോ​​ലി​​ക​​ൾ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​തി​​നാ​​ൽ ക്ലാ​​സി​​ൽ പൂ​​ർ​​ണ സേ​​വ​​നം ല​​ഭി​​ക്കാ​​തെ വ​​രും. മു​​മ്പ് ഒ​​രു അ​​ധി​​ക അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​പ്പോ​​ഴ​​തി​​ല്ല. ജോ​​ലി​​ഭാ​​ര​​ത്താ​​ൽ പ്ര​​ഥ​​മാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രും വ​​ല​​യു​​ക​​യാ​​ണ്.

    ഇ​​തി​​നു​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി ഹൈ​​സ്കൂ​​ളി​​ലും ഹ​​യ​​ർ സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡ​​റി​​യി​​ലും പ്ര​​ധാ​​നാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ​​ക്ക് ക്ലാ​​സ് ചാ​​ർ​​ജ് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​യ രീ​​തി പ്രൈ​​മ​​റി​​ത​​ല​​ത്തി​​ലും ന​​ട​​പ്പാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും പ​​ക​​ര​​മാ​​യി പി.​​എ​​സ്‌.​​സി റാ​​ങ്ക് ലി​​സ്റ്റി​​ൽ​​നി​​ന്നും നി​​യ​​മി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​വ​​ശ്യം.

    psc, psc rank list, school teacher, LP school
    News Summary - LP School Teacher; There is no rule even for the first rankers in eight districts
