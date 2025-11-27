Begin typing your search above and press return to search.
    സുപ്രീംകോടതി വിധി വെളിച്ചം പകർന്നത് ഒരു നാടിന്‍റെ പ്രതീക്ഷക്ക്; മഹ്ർ പണയംവെച്ചും ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള പണം നൽകിയുമാണ് സ്കൂളിന് ഭൂമി വാങ്ങിയത്

    സുപ്രീംകോടതി വിധി വെളിച്ചം പകർന്നത് ഒരു നാടിന്‍റെ പ്രതീക്ഷക്ക്; മഹ്ർ പണയംവെച്ചും ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള പണം നൽകിയുമാണ് സ്കൂളിന് ഭൂമി വാങ്ങിയത്
    എ​ല​മ്പ്ര സ്കൂ​ളി​നാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ വാ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കേ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി​യും വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ചി​റ​ക്ക​ൽ രാ​ജ​നും

    മ​ഞ്ചേ​രി: എ​ല​മ്പ്ര​യി​ൽ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ന​കം എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ നീ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ എ​ന്ന സ്വ​പ്‌​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ നാ​ട് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ന്നു.

    1983ലാ​ണ് സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം 20,000 രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ത്തും ഇ​രു​പ​തും രൂ​പ വീ​തം പി​രി​വ് ന​ൽ​കി. പ​രേ​ത​നാ​യ ആ​ല​ക്ക​ത്തൊ​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മ​ഹ്ർ പ​ണ​യം​വെ​ച്ചും പ​രേ​ത​നാ​യ മ​മ്മു​ട്ടി ഹാ​ജി ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കാ​ൻ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച പ​ണം കൊ​ടു​ത്തും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കൈ​യ​യ​ച്ച് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി ബു​സ്താ​നു​ൽ ഉ​ലൂം മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​നെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ, ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ​യും സ​മീ​പി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഉ​പ​ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഉ​പ​ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​റും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ 2015ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി 14 അം​ഗ ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ എ​ല​മ്പ്ര തേ​ന​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി കേ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ട്ടു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് സ്റ്റേ ​വാ​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ 2021ൽ ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേ​ടി.

    എ​ല​മ്പ്ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽ നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ല്ല. മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. മ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും തൃ​ക്ക​ല​ങ്ങോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ. ചെ​റു​കു​ളം ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, തോ​ട്ടു​പൊ​യി​ൽ ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, ചെ​റാം​കു​ത്ത് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര എ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ചെ​റാം​കു​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ നാ​ലു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര​യി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണം.

    സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ. 11 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. അ​ഡ്വ. സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ അ​ലി സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. അ​ഡ്വ. ത്വ​യ്യി​ബ് ഹു​ദ​വി നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.


