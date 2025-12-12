Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 10:31 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 10:31 PM IST

    കോവിഡ് കാലത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പോളിങ്; പാലക്കാട് നഗരസഭ പോര് കനക്കും

    Lower turnout, Covid; Palakkad ,municipality , tough, പാലക്കാട്, കോവിഡ്, വോട്ടിങ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് ഭീ​തി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന 2020ൽ 67.15 ​ശ​ത​മാ​നം പോ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടും ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. 2015ൽ 73.73 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പോ​ളി​ങ്. ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു മേ​ൽ​ക്കൈ എ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ​മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പോ​ളി​ങ് കു​റ​വ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ് കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ വോ​ട്ടും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​കും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നേ​രി​യ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യം നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ബ​ലാ​ബ​ലം പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 12 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും പോ​ളി​ങ്ങി​ലെ കു​റ​വ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ. പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ശേ​ഷം ഇ​വ എ​ങ്ങ​നെ മാ​റു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    ആ​കെ 1,18,759 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 77,495 പേ​ർ വോ​ട്ടു​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​വ​രി​ൽ 67.49 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 63.25 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്.

    53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യ 27 സീ​റ്റു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ.

    അ​ത്ര സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. 35 ഇ​ട​ത്ത് ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്. കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

