    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:38 AM IST

    ഷാ​സി​യ പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ർ​ഷ​ക

    ഷാ​സി​യ പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ർ​ഷ​ക
    പൊ​ഴു​ത​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ടി. ​പി. ഷാ​സി​യ നാ​സ്നി​ന് ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷാ​ഹി​ന ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ​ൈക​മാ​റു​ന്നു 

    പൊ​ഴു​ത​ന: പൊ​ഴു​ത​ന അ​ച്ചൂ​രാ​നം ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ടി.​പി. ഷാ​സി​യ നാ​സ്നി​ന് കൃ​ഷി​യെ​ന്നാ​ൽ നേ​ര​​മ്പോ​ക്ക​ല്ല. പൊ​ഴു​ത​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് മി​ക​ച്ച കു​ട്ടി​ക്ക​ർ​ഷ​ക​യാ​യി ഈ ​മി​ടു​ക്കി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​കൃ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു ഷാ​സി​യ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം.

    കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു ത​രി മ​ണ്ണും സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ല്ല, പ​ക്ഷേ ത​ന്റെ വാ​ട​ക റൂ​മി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ഗ്രോ ​ബാ​ഗി​ൽ കൃ​ഷി അ​വ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. പ​യ​ർ, വെ​ണ്ട, ചീ​ര, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ത​ക്കാ​ളി, റം​ബു​ട്ടാ​ൻ, ബ​റാ​ബ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​വ​ളു​ടെ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​ണി​ന്ന്. ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ നി​മ റാ​ണി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഷാ​സി​യ​യെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്ലാ കൃ​ഷി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ജൈ​വ​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​ഴു​ത​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷാ​ഹി​ന ഷം​സു​ദ്ദീ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഷാ​സി​യ നാ​സ്നി​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ കെ.​എം. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ​സി​യ​യെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. പൊ​ഴു​ത​ന ദേ​വ​ർ​പ​റ​മ്പി​ൽ സൈ​ത​ല​വി​യു​ടെ​യും ന​ജ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ഷാ​സി​യ നാ​സ്നി​ൻ.

    TAGS:Wayanad Newsstudentagriculture departmentLP schoolPOZHUTHANAGram PanchayatChild Farmer
    News Summary - Shasiya, Child farmer in Pozhuthana
