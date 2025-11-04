Begin typing your search above and press return to search.
    വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ വീടുകളിലേക്ക്

    ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ഹെ​ല്‍പ് ഡെ​സ്‌​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും
    ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍ 567 ബൂ​ത്ത്ത​ല ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ർ. ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഡി.​ആ​ര്‍. മേ​ഘ​ശ്രീ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ (സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ന്‍സീ​വ് റി​വി​ഷ​ന്‍) ആ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ ബൂ​ത്ത്ത​ല ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​മി​ന്റെ ജി​ല്ല​ത​ല വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 8.45ന് ​പ​ത്മ​ശ്രീ ചെ​റു​വ​യ​ല്‍ രാ​മ​ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ന​ൽ​കി ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു വോ​ട്ട​റേ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ല്ല. അ​ര്‍ഹ​ര​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളും വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    2002ലെ ​വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 2025ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ത്ത മു​ഴു​വ​ന്‍ സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ബൂ​ത്ത്ത​ല ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രെ​ത്തി എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോം ​കൈ​മാ​റി വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തും. ഡി​സം​ബ​ര്‍ നാ​ലു വ​രെ​യാ​ണ് വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യും 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ക്ക് നി​ല​വി​ൽ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ട

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ നാ​ല് വ​രെ വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ക്ക് രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഒ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ ന​ല്‍കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. 2025ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രും 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ആ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​യോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ ആ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്ന് ന​ല്‍ക​ണം. വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ ര​ണ്ട് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​മു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കും. ഒ​ന്ന് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് തി​രി​കെ ന​ല്‍കു​ക​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. ക​ള​ര്‍ ഫോ​ട്ടോ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. പു​തു​താ​യി വോ​ട്ട് ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ഫോം 6, ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ഫോം 7, ​തി​രു​ത്താ​നോ വോ​ട്ട് മാ​റ്റാ​നോ ഫോം 8 ​എ​ന്നി​വ ന​ല്‍കും.

    താ​ൽകാ​ലി​ക​മാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​മു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാം. വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബി.​എ​ല്‍.​ഒ മാ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ല്‍ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ണ്ടാ​വും.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ നാ​ലി​ന​കം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പൂ​രി​പ്പി​ച്ച വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ഫോ​റ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്ര​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ര്‍ക്കും രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ന്‍ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കും.

    പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ല്‍ ജ​നു​വ​രി എ​ട്ട് വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്ര​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ മു​മ്പാ​കെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. നി​ല​വി​ലെ വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​ത്ത​വ​രും 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും ഫോ​റം ആ​റി​ലു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​യും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​വും പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ബി.​എ​ല്‍.​ഒ​മാ​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കാം.

    ഇ​ല​ക്ട്ര​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ക്ക് അ​പ്പീ​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ന്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള​ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ഹെ​ല്‍പ് ഡെ​സ്‌​ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് മി​നി കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ അ​തു​ല്‍ സാ​ഗ​ര്‍, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ര്‍ (എ​ല്‍.​ആ​ര്‍) കെ. ​മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോറം ​വി​ത​ര​ണം

    പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ യ​ജ്ഞം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ നി​തി​ൻ ലൂ​ക്കോ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ക്ഷി​പ്ത വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഫോ​മു​ക​ൾ, ബാ​ഗ്, തൊ​പ്പി എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റും സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​മാ​യ അ​തു​ൽ സാ​ഗ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ പി.​യു. സി​ത്താ​ര, ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ ലി​റ്റ​റ​സി ക്ല​ബ് ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

