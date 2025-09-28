Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightkalpettachevron_rightസ്ഥല പരിമിതി;...
    kalpetta
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:36 AM IST

    സ്ഥല പരിമിതി; വീർപ്പുമുട്ടി ക​ൽ​പ​റ്റ ജി.എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തു​ള്ള ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ
    സ്ഥല പരിമിതി; വീർപ്പുമുട്ടി ക​ൽ​പ​റ്റ ജി.എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ക​ളി​സ്ഥ​ലം ​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ൽ​പ​റ്റ ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ. പ്രീ​പ്രൈ​മ​റി മു​ത​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യാ​യി 168ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 23 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് ഇ​നി ശു​ചി​മു​റി നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം പോ​ലു​മി​ല്ല. സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പി.​ടി.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റ​ണം. ചു​റ്റും വീ​ടു​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ഇ​ടു​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ളി​നു​ള്ളി​ൽ ശു​ദ്ധ​വാ​യു ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    120 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2003ൽ ​അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാ​മി​ന് സ്കൂ​ൾ പൂ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ക​ത്ത​യ​ച്ച​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വി​ള്ള​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി കെ​ട്ടി​ടം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടി​യി​ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​തം വീ​ണ്ടും ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചു. ചി​ല ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഞെ​രു​ങ്ങി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും.

    സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ൾ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല സ​ർ​വേ​യ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​കുെ​മ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ല​ട​ക്കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​ൾ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം.

    ത​​ട​​സ്സം ക​​ൽ​​പ​​റ്റ ന​​ഗ​​ര​​സ​​ഭ​​ -സി.​​പി.​​എം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ക​ൽ​പ​റ്റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ത​ട​യി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സി.​പി.​എം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എ​മ്മും പി.​ടി.​എ​യും ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ, ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട ക​ൽ​പ​റ്റ എം.​എ​ൽ.​എ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ച് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി. ​ഹാ​രി​സ്, സി.​കെ. ശി​വ​രാ​മ​ൻ, പി.​കെ. അ​ബു, പി.​കെ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, കെ.​ടി. മ​ഹ​ബൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsschool buildingKalpettaWayanad
    News Summary - Kalpetta government LP school space shortage
    Similar News
    Next Story
    X