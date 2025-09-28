Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Meppadi
    Posted On
    28 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:04 AM IST

    മേ​പ്പാ​ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ടം ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ

    പു​തി​യ​ത് നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    Roof of Meppadi Bus Stand
    അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ മേ​പ്പാ​ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കം ​ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര

    മേ​പ്പാ​ടി: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കം ​ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് കെ​ട്ടി​ടം കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം​കൊ​ണ്ട് ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഇ​ട​ക്കി​ടെ പൊ​ട്ടി​യ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക.

    ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ സ​ദാ​സ​മ​യ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്ക് അ​ടി​യി​ലാ​ണ്. രാ​വി​ലെ​യും സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട ശേ​ഷ​വും നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കും ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക പ​തി​വാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത്.

    പൊ​ട്ടി വി​ണ്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ചോ​ർ​ച്ച​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​വ. ഹോ​മി​യോ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി, നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മു​റി​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

