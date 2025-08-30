Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 9:29 AM IST
    30 Aug 2025 9:29 AM IST

    ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ

    ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നാ​ളെ
    ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​ക്കു​ള്ളി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​നി​ർ​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നാ​ലു വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 5.58 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 3.15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും നീ​ള​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.

    നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് സ്‌​കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. മ​റി​പ്പു​ഴ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്) മു​ത​ൽ മീ​നാ​ക്ഷി പാ​ലം (വ​യ​നാ​ട്) വ​രെ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ്‌ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 8.73 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ 8.11 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഇ​രു​വ​ഴി​ഞ്ഞി​പ്പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് ചെ​റു പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ആ​റ് വ​ള​വു​ക​ളു​ള്ള റൂ​ട്ടി​ൽ ഓ​രോ 300 മീ​റ്റ​റി​ലും ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യും (ക്രോ​സ് പാ​സേ​ജ്) ഉ​ണ്ടാ​വും. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 33 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി​യാ​ണ്‌ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 5771 മീ​റ്റ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യും 2964 മീ​റ്റ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​കും. ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു, പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം​പി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ലി​ന്റോ ജോ​സ​ഫ്, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​കും; ആ​ശ​ങ്ക ബാ​ക്കി

    തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​കും. യാ​ത്ര​സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഭോ​പാ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദി​ലി​പ് ബി​ൽ​ഡ്‌​കോ​ൺ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്‌ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ക. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ന്റെ 300 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​നി​ന്നാ​ണ്‌ തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. പാ​ത പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നും ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കും തു​ര​ങ്ക​പാ​ത കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കും.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭൂ​മി തു​ര​ന്നു​ള്ള തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഏ​റെ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. 298 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​രു​ൾ​സാ​ധ്യ​ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ഏ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും തു​ര​ങ്ക പാ​ത​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​റു​വാ​ദം.

