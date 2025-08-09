Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVenjaramooduchevron_rightവയോധികയെ കബളിപ്പിച്ച്​...
    Venjaramoodu
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:37 AM IST

    വയോധികയെ കബളിപ്പിച്ച്​ സ്വര്‍ണമാല തട്ടിയെടുത്ത പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വയോധികയെ കബളിപ്പിച്ച്​ സ്വര്‍ണമാല തട്ടിയെടുത്ത പ്രതി അറസ്റ്റില്‍
    cancel
    camera_alt

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ഫോ​ട്ടോ. വ​യോ​ധി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും മാ​ല ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി യൂ​സു​ഫും ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വും

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: വ​യോ​ധി​ക​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​വ​ന്‍ തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍പ​ടി പ​ട്ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ തൊ​പ്പി എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന യൂ​സ​ഫാ​ണ്(45) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് കൊ​ക്കോ​ട് സീ​ബാ ഭ​വ​നി​ല്‍ ലീലാമ്മ​യാ​ണ്(70) ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 30ന് ​വാ​ർ​ധ​ക്യ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വാ​ങ്ങാ​ന്‍ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ലീലാമ്മ​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രെ പോ​ലെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ മ​ക​ളു​ടെ പേ​രും ജോ​ലി സ്ഥ​ല​വും മ​ന​സി​ലാ​ക്കി അ​വ​രെ ഫോ​ണി​ല്‍ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഫോ​ണ്‍ സം​ഭാ​ഷ​ണ അ​ഭി​ന​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് വ​യോ​ധി​ക​യോ​ടാ​യി ലോ​ണ്‍ ഉ​ണ്ട് അ​ല്ലെ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ വ​യോ​ധി​ക ബാ​ങ്ക് ലോ​ണ്‍ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ര്‍ന്ന് 25,000 രൂ​പ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി അ​ട​ച്ചാ​ല്‍ വൃ​ദ്ധ​രാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ദ്ര യോ​ജ​ന സ്‌​കീ​മി​ല്‍ അ​ഞ്ച് രൂ​പ ല​ക്ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽകേ​ണ്ടു​ന്ന അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഇ​ന്നാ​ണ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി വ​യോ​ധി​ക​യെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ല്‍ ക​യ​റ്റി പി​ര​പ്പ​ന്‍കോ​ടു​ള്ള ബാ​ങ്കി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ബാ​ങ്കി​ല്‍ അ​ട​യ്ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു​പ​ത്ത​യ്യാ​യി​രം രൂ​പ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ കി​ട​ന്ന ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ന്‍ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല ഊ​രി വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് മ​റ്റൊ​രു തി​ര​ക്ക​ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച്​ ഓ​മ​ന അ​മ്മ എ​ന്ന വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ ര​ണ്ട​ര പ​വ​ന്‍ ക​വ​ര്‍ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് പൊ​ലീ​സി​ലും ജൂ​ലൈ​യി​ല്‍ കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ലെ ഒ​രു വ​യോ​ധി​ക​യി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​ന്ന​ര​പ​വ​ന്‍ മാ​ല ക​വ​ര്‍ന്ന​തി​നും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ല്‍ മാ​ല ക​വ​ര്‍ന്ന​തി​ന് ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ണ്‍ സൗ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കേ​സി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ത​ന്റെ ഇ​രു​പ​താ​മ​ത് വ​യ​സ് മു​ത​ല്‍ മോ​ഷ​ണം തൊ​ഴി​ലാ​ക്കി​യ പ്ര​തി് സ്ഥി​ര​മാ​യി ഗോ​ള്‍ഫ് ക്യാ​പ്പ് ധ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ തൊ​പ്പി യൂ​സ​ഫ് എ​ന്ന അ​പ​ര​നാ​മ​ത്തി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ മാ​റി മാ​റി താ​മ​സി​ച്ച് ക​വ​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ രീ​തി. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ജ​യി​ല്‍ വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ടു​വി​ല്‍ ജ​യി​ല്‍ മോ​ചി​ത​നാ​യ​ത് 2022 ന​വം​ബ​ര്‍ 11 ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ്. വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്ടി​ലെ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​​ശേ​ഷം പ​ഴ​വ​ങ്ങാ​ടി കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ക​ത്ത് ഒ​ര ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണം വി​റ്റു​കി​ട്ടി​യ ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റ് അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി ഇ​ത് കാ​ണാ​നി​ട​യാ​വു​ക​യും ഇ​നി​യും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ത​ങ്ങി​യാ​ല്‍ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്ക​വേ വൈ​റ്റി​ല ഹ​ബി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റൂ​റ​ല്‍ എ​സ്.​പി. സു​ദ​ര്‍ശ​ന​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. ആ​ലു​വ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, പേ​രാ​വൂ​ര്‍, നോ​ര്‍ത്ത് പ​ര​വൂ​ര്‍, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​ണ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ. ആ​സാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ക​ലാം എ​സ്.‌​ഐ.​മാ​രാ​യ സ​ജി​ത്ത്, ഷാ​ന്‍, ഷാ​ജി, സി.​പി.​ഒ. മാ​രാ​യ സി​യാ​സ്, ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SuspectVenjaramoodGold necklaceArrestTrivandrum News
    News Summary - Suspect arrested for defrauding elderly woman of gold necklace
    Similar News
    Next Story
    X