    15 Dec 2025 11:00 AM IST
    15 Dec 2025 11:00 AM IST

    സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഗോഡൗണില്‍ തീപിടിത്തം; 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം. 1.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ടി​ന് സ​മീ​പം ത​ണ്ട്രാം​പൊ​യ്ക​യി​ലു​ള്ള ത​വാ​നി സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ലാ​ന് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ര്‍ച്ചെ മൂ​ന്നോ​ടെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍നി​ന്ന് തീ​യും പു​ക​യും ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് എം.​സി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ര്‍ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ല്‍, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി. ഒ​ടു​വി​ൽ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​റി​യ​പ​ങ്കും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ര്‍ഷ ഓ​ഫ​ര്‍ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി കൂ​ടി. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മൂ​ലം സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി. നി​ല​മേ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടേ​താ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം. ഇ​ന്‍വെ​ര്‍ട്ട​റി​ലു​ണ്ടാ​യ ഷോ​ര്‍ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം.

    TAGS:FiresVenjaramooduTrivandrum News
