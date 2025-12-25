Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Dec 2025 1:15 PM IST
    date_range 25 Dec 2025 1:15 PM IST

    കാറില്‍ യാത്രചെയ്ത യുവതിയെയും മക്കളെയും ആക്രമിച്ച കേസില്‍ അറസ്റ്റ്

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: കാ​ര്‍ യാ​ത്രി​ക​യാ​യ യു​വ​തി​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും അ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ്. പി​ര​പ്പ​ന്‍കോ​ട് അ​ജി വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ അ​ജി​യാ​ണ് (45) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് പു​ത്ത​ന്‍പാ​ലം റോ​ഡി​ല്‍ നാ​ഗ​രു​കു​ഴി​യി​ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. യു​വ​തി​യാ​ണ് കാ​ര്‍ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ജം​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ എ​ന്‍ജി​ന്‍ ഓ​ഫാ​യി കാ​ര്‍ നി​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ നി​ല്ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി കാ​റി​ല്‍ അ​ടി​ച്ച് ബ​ഹ​ളം​വെ​ക്കു​ക​യും അ​സ​ഭ്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് യു​വ​തി​യെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ക്ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും മ​ര്‍ദ്ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് യു​വ​തി വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Crime NewsATTACKEDassault caseTrivandrum News
