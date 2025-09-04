Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Venjaramoodu
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:49 AM IST

    33 ലിറ്റര്‍ വ്യാജമദ്യവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പിടികൂടി; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

    33 ലിറ്റര്‍ വ്യാജമദ്യവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പിടികൂടി; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍
    വ​ട്ട​പ്പാ​റ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ്യാ​ജ​മ​ദ്യ​വും പ്ര​തി സ​തീ​ശ​നും

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്: വ​ട്ട​പ്പാ​റ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ 33 ലി​റ്റ​ര്‍ വ്യാ​ജ​മ​ദ്യ​വും 20 ലി​റ്റ​ർ കോ​ട​യും ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വാ​റ്റു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​കൂ​ടി. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രാ​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. തേ​ക്ക​ട കൊ​ഞ്ചി​റ പെ​രും​കൂ​ര്‍ ച​രു​വി​ള പു​ത്ത​ന്‍വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ കൊ​ഞ്ചി​റ പെ​രും​കൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​ക​യി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​തീ​ശ​നാ​ണ് (64) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​തി കൊ​ഞ്ചി​റ​യി​ല്‍ വാ​ട​ക​വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യാ​ജ​മ​ദ്യ നി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സു​ദ​ര്‍ശ​ന​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് എ.​എ​സ്.​പി അ​ച്യു​ത് അ​ശോ​ക്, വ​ട്ട​പ്പാ​റ സി.​ഐ ശീ​ജി​ത്ത്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ബി​നി​മോ​ള്‍, പ്ര​ദീ​പ്, മ​നോ​ജ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ സൂ​ര​ജ്, സ​ജീ​വ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ബി​നോ​യി, മാ​ധ​വ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    TAGS:Crime Newsone arrestedSpurious LiquorTrivandrum News
