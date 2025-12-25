Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightവർക്കല നഗരസഭ; ഗീത...
    Varkala
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:17 PM IST

    വർക്കല നഗരസഭ; ഗീത ഹേമചന്ദ്രൻ ചെയർപേഴ്സണും ബി. സുനിൽ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാനുമാകും

    text_fields
    bookmark_border
    വർക്കല നഗരസഭ; ഗീത ഹേമചന്ദ്രൻ ചെയർപേഴ്സണും ബി. സുനിൽ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാനുമാകും
    cancel

    വ​ർ​ക്ക​ല: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണെ​യും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക്കും ഒ​റ്റ​ക്ക് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി സി.​പി.​എം ആ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 16 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ക്ഷി ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് 10 ഉം ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് 6 ഉം ​കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് റി​ബ​ലു​ക​ളാ​യി മ​ൽ​സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച ര​ണ്ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രും ഉ​ണ്ട്.

    ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഗീ​ത ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സി.​പി.​എം തീ​രു​മാ​നം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഗീ​ത ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നാ​കും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്ണാ​വു​ക​യെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ബി. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സി​പി.​എം തീ​രു​മാ​നം. കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റാ​മെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം ര​ണ്ടു പേ​രു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രാ​യ ന​ട​യി​ൽ നി​ന്നു ജ​യി​ച്ച വൈ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​നും രാ​മ​ന്ത​ളി​യി​ൽ നി​ന്നും ജ​യി​ച്ച എ​സ്. പ്ര​സാ​ദും അ​ടി​യു​റ​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മു​മാ​യി ക​ക്ഷി​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളോ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ഇ​തു​വ​രെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ക്ക​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ഭി​ച്ച സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ത​ന്നെ വി. ​സെ​ൻ​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ഭി​ച്ച ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​പ്പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വ​ജ​യി​ച്ച റീ​തു മോ​ഹ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും. ഇ​ല​ക​മ​ൺ ഗ്രാ​മ​പ്പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം അ​യി​രൂ​ർ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ​കു​മാ​റും ചെ​റു​ന്നി​യൂ​രി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ശി​വ​കു​മാ​റും പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച വെ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ബി.​എ​സ്.​പി പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ചെ​മ്മ​രു​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ആ​രൊ​ക്കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPMVarkala MunicipalityTrivandrum NewsKerala Local Body Election
    News Summary - Varkala Municipality; Geetha Hemachandran will be the Chairperson and B. Sunil Kumar will be the Vice-Chairman
    Similar News
    Next Story
    X