Madhyamam
    Varkala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:32 PM IST

    ചെ​റു​ന്നി​യൂ​രി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ടം

    ചെ​റു​ന്നി​യൂ​രി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ടം
    വ​ർ​ക്ക​ല: ചെ​റു​ന്നി​യൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ടം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ കാ​ലം​മു​ത​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ന​യി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി 2020 ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ ഡി.​ഐ.​സി യു​ടെ ര​ണ്ട് മെ​മ്പ​ർ​മാ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷം കാ​ലു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക​രം വീ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ല​വി​ൽ 14 സീ​റ്റാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് -ഏ​ഴ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -ആ​റ്, ബി.​ജെ.​പി -ഒ​ന്ന് എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. ഇ​ക്കു​റി ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ പാ​ല​ച്ചി​റ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച് പ​ണം പി​രി​ച്ചാ​ണ് വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ക​സ​ന, ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ മേ​ന്മ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. വി​ക​സ​നം അ​ന്യം നി​ന്നു​പോ​യ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​യാ​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ക​ട്ടാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്.

    local self government electionelectionKerala Local Body Election
    News Summary - A battle of pride for the two frontrunners in Cherunniyur
