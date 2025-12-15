Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Dec 2025 10:40 AM IST
    15 Dec 2025 10:40 AM IST

    കേരളത്തിലേത് നിക്ഷേപകർക്ക് അനുകൂലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ -മുഖ്യമന്ത്രി

    ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ക​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക​വാ​ട​മാ​യി മാ​റി​ ഹ​ഡി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ
    Kerala,favorable,ecosystem ,investors ,Chief Minister, കേരളം, നിക്ഷേപകർ, മുഖ്യമന്ത്രി, തിരുവനന്തപുരം
    പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ര​ളം മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും സം​സ്ഥാ​നം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

    കേ​ര​ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് മി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ഡി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ’ സം​രം​ഭ​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ഴാം​പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ക​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക​വാ​ട​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഹ​ഡി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ. ഔ​പ​ചാ​രി​ക​ത​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ നി​ക്ഷേ​പ​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ഉ​ത്സ​വം.

    2026ൽ 15000 ​സം​ര​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വ​ലി​യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ​ത്. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 14,155 സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ൽ 7,600 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളം ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ല​ധ​ന​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലേ​ബ​ർ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ഷാ​ന​വാ​സ്, ഐ.​ടി സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​റാം സാം​ബ​ശി​വ​റാ​വു, കേ​ര​ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് മി​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ അ​നൂ​പ് പി. ​അം​ബി​ക, ദു​ബാ​യ് ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​യീ​ദ് അ​ൽ ഫ​ല​സി, ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് കോ ​ഫൗ​ണ്ട​ർ എ​സ്.​ഡി. ഷി​ബു​ലാ​ൽ, ന​ട​ൻ നി​വി​ൻ പോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    chief ministerPinarayi VijayanTrivandrum News
    News Summary - Kerala has a favorable ecosystem for investors - Chief Minister
