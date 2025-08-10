Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightPeroorkkadachevron_rightഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കുത്തി...
    Peroorkkada
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 12:38 PM IST

    ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കുത്തി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച രണ്ടുപേര്‍ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border

    ‍പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട: ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റെ കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രെ പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​ട​പ്പ​ന​ക്കു​ന്ന് ഹാ​ര്‍വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ദി​ത്യ​ന്‍ (18) , മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സൂ​ര്യ​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ (19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് കേ​സി​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്ടേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം അ​ടി​പി​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ദി​ത്യ​നെ​യും സൂ​ര്യ​നാ​രാ​യ​ണ​നെ​യും പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ന്‍ ചെ​ന്ന പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി അ​നീ​ഷ് എ​ന്ന ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഉ​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള​ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stabbingauto driverarrestedinjuringTrivandrum News
    News Summary - Two arrested for stabbing and injuring auto driver
    Similar News
    Next Story
    X