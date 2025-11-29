Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Palode
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:19 PM IST

    പാലോട് പുതുമുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ

    പാലോട് പുതുമുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ
    അ​രു​ണ്‍ രാജൻ,ഡോ.​കെ.​എ​ന്‍.​ഷൈ​ജു, അ​രു​ണ്‍ ‍ബാ​ബു​

    പാ​ലോ​ട് : ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ​യും മാ​റി​മാ​റി വ​രി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പാ​ലോ​ട് ഡി​വി​ഷ​നു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വേ​ണ്ടി ഡോ. ​കെ.​എ​ന്‍.​ഷൈ​ജു​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​രു​ണ്‍രാ​ജ​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​രു​ണ്‍ബാ​ബു​വു​മാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.​ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളും യു. ​ഡി. എ​ഫി​നെ കൈ​വി​ട്ട​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​നി​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഇ​വി​ടെ അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. 2020 ലെ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ യു. ​ഡി. എ​ഫി​ലെ സോ​ഫി തോ​മ​സ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ റീ​ജ​യെ 224 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ത​രി​ച്ച കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്സ് നേ​താ​വ് ന​ന്ദി​യോ​ട് രാ​ജ​ന്റെ​യും മു​ന്‍ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം സു​ഖീ രാ​ജ​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​രു​ണ്‍രാ​ജ​ന്‍. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് ക​ന്നി​യ​ങ്ക​മാ​ണ്. ത​ന്റെ മു​ന്‍ഗാ​മി സോ​ഫി തോ​മ​സ് ര​ണ്ട് ടേ​മു​ക​ളാ​യി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യും വി​ക​സ​ന തു​ട​ര്‍ച്ച​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​രു​ൺ വോ​ട്ടു​തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    കെ. ​എ​സ്. യു, ​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​രു​ണ്‍ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​യും ജി​ല്ല​യി​ലേ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ ബി​രു​ദ പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. ജൈ​വ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ജി​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ശ്രീ മി​ഷ​ന്‍ കോ ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഡോ. ​കെ.​എ​ൻ. ഷൈ​ജു​വി​നെ​യാ​ണ് ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ധ്യാ​പ​ന​രം​ഗ​ത്തു നി​ന്നു​മാ​ണ് കെ.​എ​ൻ.​ഷൈ​ജു രാ​ഷ്​​ട്ര​യ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ സ്‌​കോ​ള്‍ കേ​ര​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. മു​മ്പ്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ലാ മി​ഷ​ന്‍ കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.​അ​ഞ്ച് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള കെ.​ആ​ര്‍ ഷൈ​ജു സി.​പി.​എം ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ്.

    എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ണ്‍ബാ​ബു​വാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കു വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ദേ​ശീ​യ എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് അം​ഗം, സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗം, എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​ണ്. എ​ല്‍.​എ​ല്‍.​ബി അ​വ​സാ​ന​വ​ര്‍ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​രു​ൺ ബാ​ബു.

    TAGS:Election NewspalodeTrivandrum NewsKerala Local Body Election
