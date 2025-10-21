Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Palode
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:23 AM IST

    മലയോര മേഖലയില്‍ മഴ ശക്തം; വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഇളവട്ടം മുതൽ കുറുപുഴ വരെ തിരുവനന്തപുരം-തെങ്കാശി റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി

    മലയോര മേഖലയില്‍ മഴ ശക്തം; വ്യാപക നാശനഷ്ടം ഇളവട്ടം മുതൽ കുറുപുഴ വരെ തിരുവനന്തപുരം-തെങ്കാശി റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
    പാ​ലോ​ട്: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ഇ​ള​വ​ട്ടം മു​ത​ൽ കു​റു​പു​ഴ വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​തെ​ങ്കാ​ശി റോ​ഡ് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി. സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി ഒ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടും റോ​ഡും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധം വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​മ്പ് റോ​ഡു​വ​ഴി​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ തെ​ങ്കാ​ശി പാ​ത​യി​ൽ ചെ​റി​യ​മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ പോ​ലും കു​റു​പു​ഴ മു​ത​ൽ ക​രി​മ​ൺ​കോ​ട് വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ന​ന്ദി​യോ​ട്, പ്ലാ​വ​റ, കു​ശ​വൂ​ർ, ആ​റ്റു​ക​ട​വ് ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ൾ മ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ്. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഓ​ട​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യ​ട​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​തെ​ങ്കാ​ശി റോ​ഡി​ൽ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ ഓ​ട​ക​ൾ കൈ​യേ​റി നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ടി​ക​ൾ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച് റോ​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ഓ​ട നി​ർ​മാ​ണ​വും കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​ണ് മ​ഴ​സ​മ​യ​ത്തു ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. അ​ടി​യ​ന്തി​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. വെ​ള്ള​റ​ട: വെ​ള്ള​റ​ട-​അ​മ്പൂ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ തി​മി​ര്‍ത്തു​പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മ്പൂ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തു​ടി​യാം​ങ്കോ​ണം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ച​പ്പാ​ത്തി​ന്‍ക​ര ശീ​മോ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വെ​ള്ളം​ക​യ​റി ത​ക​ര്‍ച്ച​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ല്‍കി​യ വീ​ടാ​ണ്. ചോ​ര്‍ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന ദ്ര​വി​ച്ച വീ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശീ​മോ​ന്‍ സ​മീ​പ​ത്തെ വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ഷെ​ഡ്ഡി​ലാ​ണ് കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി നേ​രം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​ക​ള്‍ മി​ക്ക​തും വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി. വെ​ള്ള​റ​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ മി​ക്ക​തും വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി. ക​ള​ത്ത​റ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​രി​ച്ചീ​നി, വാ​ഴ കൃ​ഷി​ക​ള്‍ മി​ക്ക​തും വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി. വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ഷി​നാ​ശ​മാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് റ​ബ​ര്‍ ടാ​പ്പി​ങ്​ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ ക​ടു​ത്ത വ​റു​തി​യി​ലു​മാ​ണ്. മ​ഴ ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ല്‍ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍. അ​മ്പൂ​രി ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക​ടു​ത്ത വ​റു​തി​യാ​ണ്.​തൊ​ഴി​ലു​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കാ​ട്ടു​വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ര്‍ക്ക് കാ​ട്ടു​വി​ള​ക​ള​ള്‍ ഒ​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    Show Full Article
    TAGS:highrangeHeavy RaintenkasiThiruvanathapuram
    News Summary - Heavy rain in the high-range area; widespread damage. The Thiruvananthapuram-Tenkasi road is submerged in water from Elavattam to Kurupuzha.
