Madhyamam
    Neyyattinkara
    15 Nov 2025 10:07 AM IST
    15 Nov 2025 10:07 AM IST

    നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും തീ​വ്ര​ശ്ര​മം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര: പ​ത്രി​ക​സ​മ​ർ​പ്പ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ചൂ​ടി​ലേ​ക്ക്​ നാ​ടാ​കെ നീ​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​​​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തീ​പാ​റും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും, യു.​ഡി.​എ​ഫും മാ​റി​മാ​റി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ക​ച്ച​മു​റു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ യു.​ഡി​എ​ഫ്. ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യും ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 44 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഇ​ക്കു​റി 46 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ്. സി.​പി​എം-15, സി.​പി.​ഐ-2, കേ​ര​ള കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​-​എം - ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല. യു.​ഡി​എ​ഫ്- 17, ബി.​ജെ.​പി-​ഒ​ൻ​പ​ത്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ സീ​റ്റ്​ നി​ല. നി​ല​വി​ലെ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ന്‍ വി​ജ​യി​ച്ച മൂ​ന്ന്ക​ല്ലി​ന്‍മൂ​ട് വാ​ര്‍ഡ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യി.

    ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ എ​ന്‍.​കെ. അ​നി​താ കു​മാ​രി തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച പി​രാ​യും​മൂ​ട് വാ​ര്‍ഡ് പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗം​സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ബി.​ജെ.​പി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി ലീ​ഡ​ര്‍ ഷി​ബു​രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച രാ​മേ​ശ്വ​രം വാ​ര്‍ഡ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫ്. പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി ലീ​ഡ​ര്‍ ജോ​സ് ഫ്രാ​ങ്ക്‌​ലി​ന്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച മു​ട്ട​യ്ക്കാ​ടു വാ​ര്‍ഡും ഞ​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ വാ​ര്‍ഡാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത പ​ല​രും വി​മ​ത​രാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പ്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    വി​ക​സ​നം യാ​ഥാർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​-പി.​കെ.​രാ​ജ​മോ​ഹ​ന​ന്‍ (ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ)

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​യ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പി.​കെ.​രാ​ജ​മോ​ഹ​ന​ന്‍. ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ളു​ടേ​യു സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും ചി​ര​കാ​ല ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന പൊ​തു ശ്മ​ശാ​നം യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര മ​ല​ഞ്ചാ​ണി​യി​ല്‍ ക​ടു​വാ​ക്കു​ഴി മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പെ​തു​ശ്മ​ശാ​ന​മാ​യ ശാ​ന്തി ഇ​ടം യാ​ഥാ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​കോ​ടി എ​ന്‍പ​ത്‌​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണ ചെ​ല​വ്. 56ല​ക്ഷം രു​പ​ക്ക് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങി. പെ​രു​മ്പ​ഴി​തൂ​ര്‍ ക​വ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം 25 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ്. മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ്, ഓ​പ്പ​ണ്‍ എ​യ​ര്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം എ​ന്നി​വ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ആ​റാ​ലും​മൂ​ട്ടി​ല്‍ 6.5 കോ​ടി​രൂ​പ ചി​ല​വി​ല്‍ ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജെ.​സി.​ഡാ​നി​യേ​ല്‍ സ്മാ​ര​ക​വും ഓ​പ്പ​ണ്‍ തി​യേ​റ്റ​റും ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.​ഹാ​പ്പി​ന​സ് പാ​ര്‍ക്ക്, സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ത​ണ​ലി​ടം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു.

    ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മ്മി​ച്ചു ന​ല്‍കി.​നി​ര​വ​ധി കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഭ​ര​ണ മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​ക​ര​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    മു​ര​ടി​പ്പി​ന്റെ കാ​ലം-​ജോ​സ്​ ഫ്രാ​ങ്ക്​​ളി​ൻ (നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്)

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കാ​ല​മാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് ജോ​സ്​ ഫ്രാ​ങ്ക്​​ളി​ൻ. പാ​ര്‍പ്പി​ടം , ശു​ദ്ധ​ജ​ലം, വൈ​ദ്യു​തി തു​ട​ങ്ങി അ​ടി​സ്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ക്ക​നി​യാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ക്ഷാ​മം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ചി​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ല. എ​ല്‍.​ഇ.​ഡി. തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന നി​ലാ​വ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ പാ​ളി. 2000ൽ ​അ​ധി​കം തെ​രു​വു വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ല്‍ മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും ത​ക​രാ​റു​ക​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര​യെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ന​ഗ​രം, പൈ​തൃ​ക​ന​ഗ​രം, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ന​ഗ​രം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി അ​വ​യൊ​ക്കെ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സി.​പി.​എം ത​ന്നെ മ​റ​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ്. അ​ഡ്വ. ത​ല​യ​ല്‍ കേ​ശ​വ​ന്‍നാ​യ​രു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ഫോ​ക് ലോ​ര്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി, വൈ​കു​ണ്ഠ​സ്വാ​മി​ക്ക് സ്മാ​ര​കം, അ​രു​വി​പ്പു​റം ഗു​ഹ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി സ്മാ​ര​കം, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര മോ​ഹ​ന​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഓ​ര്‍മ​ക്കാ​യു​ള്ള മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി, ആ​റാ​ലും​മൂ​ട്ടി​ല്‍ ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​ര്‍, അ​മ​ര​വി​ള റെ​യി​ല്‍വേ ലൈ​ന്‍ ക്രോ​സ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ആ​കാ​ശ​പ്പാ​ത എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ച​വ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​തെ​ല്ലാം വി​സ്മ​രി​ച്ച മ​ട്ടി​ലാ​ണ്. ഈ​രാ​റ്റി​ന്‍പു​റം ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ള്‍ ക​യ്യ​ട​ക്കി​യ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    X