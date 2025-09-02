Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Neyyattinkara
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:14 PM IST

    രഹസ്യ അറയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 101കുപ്പി മദ്യം പിടികൂടി

    രഹസ്യ അറയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 101കുപ്പി മദ്യം പിടികൂടി
    മദ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രഹസ്യ അറ

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര: പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല ഇ​ടു​വ​യി​ല്‍, വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ ര​ഹ​സ്യ അ​റ​യി​ല്‍ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ 101 മ​ദ്യം കു​പ്പി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഓ​ണം സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര എ​ക്‌​സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പെ​രി​ങ്ങ​മ്മ​ല ഇ​ടു​വ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ജീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ (45) എ​ക്‌​സൈ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    വീ​ടി​ന്‍റെ സ്റ്റെ​യ​ര്‍കേ​സി​ന് അ​ടി​യി​ൽ ആ​രും സം​ശ​യി​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ല്‍ ര​ഹ​സ്യ അ​റ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ണ്​ എ​ക്‌​സൈ​സു​കാ​രെ പോ​ലും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ദ്യം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ജീ​ഷ് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യ​വി​ല്‍പ്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര എ​ക്​​സൈ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഓ​ണ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​യാ​ണ് മ​ദ്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ എ​ക്‌​സൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Liquor Seizedillegal alcoholExcise RaidTrivandrum News
    News Summary - 101 bottles of liquor stored in secret room seized
