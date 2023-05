cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നേ​മം: റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത കാ​റി​ന്റെ ഗ്ലാ​സ് അ​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത് ലാ​പ്ടോ​പ് ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ര​മ​ന പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​യാ​ളെ ഉ​ട​ൻ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ അ​ഴ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ് പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മാ​രു​തി സി​ഫ്റ്റ് കാ​റി​ന്‍റെ പി​റ​കു​വ​ശ​ത്തെ ഡോ​റി​ന്റെ ഗ്ലാ​സ് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച. മേ​യ് ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​കി​ള്ളി​പ്പാ​ലം ആ​ക്സി​സ് ബാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ലാ​പ്ടോ​പി​ന്റെ ക​വ​ർ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ബ​സി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ മു​ഖം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ലാ​പ്ടോ​പ് അ​ട​ങ്ങി​യ ക​വ​റു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

The laptop was stolen by breaking the window of the car