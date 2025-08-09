Begin typing your search above and press return to search.
    Nemam
    date_range 9 Aug 2025 10:09 AM IST
    date_range 9 Aug 2025 10:09 AM IST

    കാപ്പ പ്രകാരം അറസ്റ്റില്‍

    കാപ്പ പ്രകാരം അറസ്റ്റില്‍
    നേ​മം: കാ​പ്പ ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ്​ പ്ര​തി​യെ പൂ​ജ​പ്പു​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. പൂ​ജ​പ്പു​ര സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ണ്‍ ബാ​ബു (40) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.ക​ഞ്ചാ​വ്, എം.​ഡി.​എം.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​യാ​ൾ ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ല്‍ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ക​യും ര​ണ്ടു​മാ​സം​മു​മ്പ് ജ​യി​ല്‍മോ​ചി​ത​നാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രേ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്താ​ന്‍ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പൂ​ജ​പ്പു​ര സി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​യെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ലി​ല്‍ ക​രു​ത​ല്‍ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി.

