Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightനിരവധി ക്രിമിനൽ...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 1:42 PM IST

    നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​നീ​ഷ്

    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. ക​ള​ത്തു​കാ​ൽ പ​ള്ളി​യാ​ക്കോ​ണം അ​നീ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ അ​നീ​ഷി​നെ (35) ആ​ണ് അ​രു​വി​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ക​ള​ത്തു​കാ​ലി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ​യെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും വീ​ടു​ക​യ​റി അ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​നീ​ഷി​നെ ക​ള​ത്തു​കാ​ൽ ക​ലു​ങ്ക് ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​രു​വി​ക്ക​ര എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ 13 ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsSuspect arrestedCriminal case accusedTrivandrum News
    News Summary - Suspect in several criminal cases arrested
    Similar News
    Next Story
    X