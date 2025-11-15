Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightപനവൂർ പിടിക്കാൻ...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:31 AM IST

    പനവൂർ പിടിക്കാൻ വാശിയോടെ ഇരുമുന്നണികളും

    text_fields
    bookmark_border
    election
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ. ഡി. ​എ​ഫും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു. ​ഡി. എ​ഫും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചെ​റി​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് പ​ന​വൂ​ര്‍. മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മാ​റി​മാ​റി​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും മേ​ൽ​ക്കൈ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളി​യ​തും ഇ​ട​താ​ണ്. 1976ൽ ​ആ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ഭ​ജി​ച്ചാ​ണ് പ​ന​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച​ത്.​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യി​ട്ട് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ട് അ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും വ​ള​രെ പു​റ​കി​ലാ​ണ്.​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​നി​യും ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ്‌ വ​ർ​ധി​ച്ചു 16 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് മാ​റി ജ​ന​റ​ലാ​യി. നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്- 8 യു.​ഡി.​എ​ഫ് -4 ബി.​ജെ.​പി -2 എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ - 1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല.

    വി​ക​സ​ന​മെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി -എ​സ്.​മി​നി (ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്)

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‌ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 26 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് 65 പു​തി​യ കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് റോ​ഡു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച​തും എ.​ഐ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന്യൂ​ന​ത കൃ​ഷി രീ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​രം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ല്‍ സ​മ​ഗ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി. എ​ല്ലാ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി. പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി​ക​ളി​ല്‍ വ​ര്‍ണ​കൂ​ടാ​രം ഒ​രു​ക്കി. കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പൊ​തു ജ​ന​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കി. ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ല്‍ മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ര​ണ്ട് കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ര​ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം, കാ​യ ക​ല്‍പ പു​ര​സ്‌​കാ​രം, സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ടി​ബി മു​ക്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ‘വ​യോ സൗ​ഹൃ​ദ ഗ്രാ​മം’​പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​മാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. 4000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കോ​ഴി​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. പേ​ര​യം ച​ന്ത​യി​ല്‍ പു​തി​യ എം.​സി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ എ​ല്‍.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍, മി​നി മാ​സ്റ്റ് ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    മു​ര​ടി​പ്പി​ന്റെ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം -എ​സ്.​എ​ന്‍.​പു​രം ഷൈ​ല (കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പാ​ര്‍ല​മ​ന്റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി നേ​താ​വ്)

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പി​ന്റേ​യും അ​ഴി​മ​തി​യു​ടേ​യും നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ലൈ​ഫ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ഭൂ​ര​ഹി​ത​ര്‍ക്കും ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ര്‍ക്കും ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു വീ​ടു പോ​ലും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വ​ന്‍ അ​ഴി​മ​തി​യും ഓ​ഡി​റ്റി​ല്‍ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ക​ണ്ടെ​ത്തി.​വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് കെ​ട്ടി​ടം നി​ര്‍മ്മി​ക്കാ​നോ സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് വ​സ്തു ക​ണ്ടെ​ത്താ​നോ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഹ​രി​ത ക​ര്‍മ സേ​ന വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ്റ്റാ​ഫി​നെ വ​യ്ക്കാ​നോ മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ​യും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ​യും ശ​ല്യം അ​ക​റ്റാ​ന്‍ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യു​മി​ല്ല. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​രു​പ​ദ്ധ​തി​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രം പു​ല​ർ​ത്തി അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി​യു​ടെ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മി​നി ഹൈ​മാ​സ്‌​റ്റ്​ ലൈ​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി അ​തു​കൂ​ടി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nedumangadgrama panchayathelectionpanavoor
    News Summary - Panavoor election
    Similar News
    Next Story
    X