Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightഭരണത്തുടർച്ച തേടിയും...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:13 AM IST

    ഭരണത്തുടർച്ച തേടിയും വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെയും നെടുമങ്ങാട്​ നഗരസഭ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭരണത്തുടർച്ച തേടിയും വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെയും നെടുമങ്ങാട്​ നഗരസഭ
    cancel
    Listen to this Article

    നെടുമങ്ങാട്: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് തുടർച്ചയായി എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് 1978ൽ നിലവിൽ വന്ന നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ. നിലവിലെ കൗൺസിലിൽ 39 വാര്‍ഡുകളുള്ളതിൽ എല്‍.ഡി.എഫിന് 28ഉം യു.ഡി.എഫിന് ഏഴും ബി.ജെ.പിക്ക് നാലും അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. വാർഡ്‌ വിഭജനത്തോടെ മൂന്നെണ്ണം വർധിച്ച് 42 വാർഡുകളായിട്ടുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ തവണ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പട്ടികജാതി വനിത സംവരണം ആയിരുന്നത് ഇക്കുറി ജനറൽ വിഭാഗത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷം വോട്ടർമാരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വികസന സ്തംഭനത്തിന്‍റെ പിന്നിട്ടകാലത്തിൽ ജനം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അത് വോട്ടായി മാറുമെന്നും യു.ഡി.എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരുത്തുതെളിയിക്കാൻ ബി.ജെ.പിയും സജീവമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala electionsnedumangad municipalityTrivandrum NewsKerala Local Body Election
    News Summary - kerala local body election 2025
    Similar News
    Next Story
    X