Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightപൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 12:31 PM IST

    പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഘം അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഘം അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    സു​ജി​ത്, അ​നി​ത, അ​ര​വി​ന്ദ്, അ​ൻ​വ​ർ

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് മ​ഞ്ച പേ​രു​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം ബി​ന്ദു ഭ​വ​നി​ൽ സു​ജി​ത് (28), മ​ഞ്ച പേ​രു​മ​ല വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം ച​ന്ദ്ര​മം​ഗ​ലം വീ​ട്ടി​ൽ അ​ര​വി​ന്ദ് (27), ക​ര​കു​ളം മേ​ലെ ക​രി​മ്പു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണ്ണാ​മൂ​ല വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സം അ​നി​ത (25), ഒ‌ാ​ലി​ക്കോ​ണം ത​ട​ത്ത​രി​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ (29) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 ഓ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് 11-ാം ക​ല്ലി​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞു നാ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി ജീ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സു​ജി​ത് എ.​എ​സ്.​ഐ​യു​ടെ വ​ല​തു കൈ​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നി​ത അ​ഭി​ലാ​ഷി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച സ​മ​യം അ​ൻ​വ​ർ നെ​ഞ്ചി​ൽ ച​വി​ട്ടി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച സ​മ​യം സു​ജി​ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സെ​ൽ ച​വി​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യും 10,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ൾ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PoliceGangarrestedattacked caseTrivandrum News
    News Summary - Gang that attacked police arrested
    Similar News
    Next Story
    X