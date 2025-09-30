Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kovalam
    Posted On
    30 Sept 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:56 AM IST

    വയോധികന്‍റെ മരണം കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

    വയോധികന്‍റെ മരണം കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ
    രാ​ജീ​വ്


    കോ​വ​ളം: കോ​വ​ള​ത്ത് വീ​ടി​ന്റെ ടെ​റ​സി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​നെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കോ​വ​ളം നെ​ടു​മം മു​ക്കോ​ണം​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ടി.​സി 64/ 1450 ൽ ​രാ​ജീ​വ് ( 42) നെ ​കോ​വ​ളം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 നാ​ണ് രാ​വി​ലെ കോ​വ​ളം മു​സ്​​ലീം പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ (62) സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യ ലേ​ഖ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ ടെ​റ​സി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്കം ഉ​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ മ​ദ്യ​പാ​ന​ശീ​ല​മു​ള്ള​യാ​ൾ ആ​യ​തി​നാ​ലും പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും പൊ​ലീ​സ് മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം സം​ശ​യി​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്ഷ​തം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യം ഒ​രു തു​മ്പും കി​ട്ടി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​താ​നും​പേ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​ച്ച​വ​രി​ൽ പ്ര​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും പ​ര​സ്പ​ര വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ന​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ടു​ക​ളും കൈ​യി​ലെ ക്ഷ​ത​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​ദ്യം ക​ള്ളം പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ: മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നും പ്ര​തി​യും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ളും മ​ദ്യ​പാ​നി​ക​ളു​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ഷെ​ഫ് ആ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ. ഭാ​ര്യയു​മാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ക​ന്ന്​ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ടെ​റ​സി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും രാ​ത്രി​യി​ൽ കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 14 ന് ​സ​ന്​​ധ്യ​യോ​ടെ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ക​യും അ​മ്മ ഓ​മ​ന​യോ​ട്​ അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സ​മ​യം പ്ര​തി വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര്യം തി​ര​ക്കി​യി​ട്ടും അ​മ്മ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ക്ക് വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​യി. അ​ന്ന് ത​ന്നെ രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ പ്ര​തി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ടെ​റ​സി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും വാ​ക്കേ​റ്റ​മാ​യി. ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​രും​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബ​ഹ​ളം ആ​രും കേ​ട്ടി​ല്ല. നീ ​എ​ന്‍റെ അ​മ്മ​യെ ഇ​നി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ക​ഴു​ത്തി​ന് കു​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഇ​രു​കൈ​ക​ളും കൊ​ണ്ടും ക​ഴു​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​യോ​ടെ അ​മ​ർ​ത്തി പി​ടി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. അ​ന​ക്ക​മി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി അ​വി​ടെ നി​ന്നും ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​പി ന​കു​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ദേ​ശ്മു​ഖ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫോ​ർ​ട്ട് എ.​സി ഷി​ബു, കോ​വ​ളം പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഒ ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, എ​സ്.​ഐ ദി​പി​ൻ, ക്രൈം ​എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

