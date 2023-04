വയോധികനെ വീട്ടിൽ കയറി ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: വ​യോ​ധി​ക​നെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ഇ​ര​വു​കാ​ട് തൈ​പ്പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ സ​ഫ​റു​ദീ​നാ​ണ്​ (40) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 23ന് ​വെ​ളു​പ്പി​ന് ഒ​ന്നോ​​ടെ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​നി​ലെ​ന്ന സു​ധീ​റി​നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്കെ പ്ര​തി വി​റ​ക് കൊ​ണ്ട​ടി​ച്ച് സു​ധീ​റി​നെ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ സ​ഫ​റു​ദീ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ സി.​ഐ ശ്രീ​ജേ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ സ​ഹി​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ഐ സു​നി​ൽ, സി.​പി.​ഒ സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

The accused was arrested in the case of harassing an elderly person