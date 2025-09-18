Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kilimanoor
    Posted On
    18 Sept 2025 3:17 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 3:17 PM IST

    നഗരൂരിന്‍റെ നെല്ലറയായ ചിന്ത്രനെല്ലൂരിൽ നെൽകൃഷി അന്യമായി

    കീഴ്പേരൂർ പാടശേഖരത്തിന് ഭീഷണിയായി വയൽ നിറയെ പാഴ്​ചെടികൾ
    നഗരൂരിന്‍റെ നെല്ലറയായ ചിന്ത്രനെല്ലൂരിൽ നെൽകൃഷി അന്യമായി
    ഊ​ര​ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത്ര നെ​ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ന​ഗ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ചി​ന്ത്ര​നെ​ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​രം ത​രി​ശു​നി​ല​മാ​യി മാ​റി. താ​ഴ്​​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള കീ​ഴ്പേ​രൂ​ർ, വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക​ളി​ലെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​മോ​യെ​ന്ന ഭ​യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടു​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യ ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കേ​ണ്ട കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മി​ണ്ടാ​വൃ​ത​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ന​ഗ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ചി​ന്ത്ര​നെ​ല്ലൂ​ർ, കാ​രോ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ കീ​ഴ്പേ രൂ​ർ പാ​ലം ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മു​ട്ട​യം വ​രെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ചി​ന്ത്ര​നെ​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലാ. 25 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം നി​ല​മാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി യോ​ഗ്യ​മാ​യി ഇ​വി ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ല​രും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​ൻ​വാ​ങ്ങി.

    ഇ​രു​പ്പൂ കൃ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കൃ​ഷി​യി​ൽ വ​ൻ ന​ഷ്ട മാ​യ​തോ​ടെ പ​ല​രും പ​ട​ങ്ങ​ൾ ത​രി​ശി​ട്ടു. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​രെ 18 ഏ​ക്ക​റോ​ളം നി​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ങ്ങി​ങ്ങാ​യി അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പാ​ഴ്നെ​ൽ ചെ​ടി ക​ളി​ലും ഊ​ര (പാ​ഴ്നെ​ൽ) പി​ടി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​വ​യി​ലെ കീ​ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ താ​ഴ് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള കീ​ഴ്പേ​രൂ​ർ തെ​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ള ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തും പ​ട​രു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി ഒ​ഴു​കു​ന്ന തോ​ടി​ൽ നി​ന്നും താ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് വ​യ​ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ കൊ​യ്ത്ത് മി​ഷ്യ​ൻ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ ത്ത​തെ​ന്നും ചി​ന്ത്ര​നെ​ല്ലൂ​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​കു​മാ​ർ (മ​ണി ക​ണ്ഠ​ൻ) പ​റ​യു​ന്നു. കൃ​ഷി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ത്ത് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ൽ നി​ന്നും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, വ​ള​മോ മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ വ​ളം സ​ബ്‌​സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. നെ​ൽ​കൃ​ഷി ഒ​രു സെ​ന്‍റി​ന് 100 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ നേ​ര​ത്തെ സ​ബ് സി​ഡി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ 70 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി. അ​താ​ക​ട്ടെ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് കി​ട്ടാ​തെ​യു​മാ​യി.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 200 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ ‘പു​ഴ​ന​ട​ത്തം’ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, മ​ട​വൂ​ർ, ന​ഗ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൂ​ടി ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന കീ​ഴ്പേ​രൂ​ർ തോ​ട് സം​ര​ക്ഷ​ണം, തോ​ട്ടു​വ​ര​മ്പ് സൈ​ഡ് വാ​ൾ നി​ർ​മാ​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​താ​ണ് ചി​ന്ത്ര​നെ​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലാ യി​ലെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മേ​ൽ പേ​രൂ​ർ മു​ത​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു ള്ള ​കാ​രോ​ട് ഏ​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​രി​ശു​നി​ല​മാ​യി​മാ​റി. കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നി​ര​ന്ത​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും കൃ​ഷി​ഭ​വ​നി​ൽ നി​ന്നോ ബ്ലോ​ക്ക് - ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നോ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ഷ​ക​രും പ​റ​യു​ന്നു.

