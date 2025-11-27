Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Nov 2025 8:59 AM IST
    27 Nov 2025 8:59 AM IST

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ; നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ; നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം
    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഇ​ക്കു​റി തീ​പാ​റും മ​ത്സ​രം. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​ക്ത​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ്.

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളും, പ​ഴ​യ​കു​ന്നു​​മ്മേ​ലി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളും (17), പു​ളി​മാ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​രു​ത്തി​നാ​ട് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 45 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 63 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2980 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജി.​ജി. ഗി​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഡി​വി​ഷ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ അ​നി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ഹി​സാ​ന​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ലോ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    പ​ന​പ്പാം​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​നി വി​സ്മ​യ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മ​ഹി​ള മോ​ർ​ച്ച കി​ളി​മാ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ജി​ല്ല ന​വ​മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗ ചു​മ​ത​ല എ​ന്നി​വ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

