Madhyamam
    Kilimanoor
    Kilimanoor
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:57 PM IST

    കിളിമാനൂരിന്റെ സ്വന്തം കുത്തരി

    കിളിമാനൂരിന്റെ സ്വന്തം കുത്തരി
    കെ.​എം.​ആ​ര്‍ റൈ​സ് തയാറാക്കുന്നു

    Listen to this Article

    കി​ളി​മാ​നൂ​ര്‍: കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ന്റെ സ്വ​ന്തം കു​ത്ത​രി കെ.​എം.​ആ​ര്‍ റൈ​സ് വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്‌. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കി​ളി​മാ​നൂ​ര്‍ ഭൂ​മി​മി​ത്ര ഫാ​ര്‍മേ​ഴ്സ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സേ​ഴ്സ് ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നാ​ണ് കു​ത്ത​രി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​പ​ണി വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ല്‍ മൂ​ന്നി​ന് കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ല്‍ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍ അ​നി​ല്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലെ എ​ട്ട്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ചാ​ണ് കു​ത്ത​രി ഭൂ​മി​മി​ത്ര ഫാ​ര്‍മേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദി​വ​സം ഒ​രു​ട​ണ്‍ കു​ത്ത​രി നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള മി​ല്ല് ചൂ​ട്ട​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് വി​പ​ണ​നം. കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​മു​ക്ത​വും കൃ​ത്രി​മ​ത്വം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത അ​രി​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് വാ​യ്‌​പ​യും ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ഫ​ണ്ടും സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ് മി​ല്ലും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​വും സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​രി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:paddy cultivationAgriculture Sectorrice paddy
    News Summary - Kilimanoor's own rice
