Madhyamam
    Kilimanoor
    22 Sept 2025 2:42 PM IST
    22 Sept 2025 2:42 PM IST

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സിക്ക്​ നി​ഷേ​ധ നി​ല​പാ​ട്; രാ​ത്രി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

    പ​ക​ൽ​ക്കു​റി സ്റ്റേ ​സ​ർ​വീ​സ് പു​ന:​രാ​രം​ഭിക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആവശ്യം അവഗണിക്കുന്നു
    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സിക്ക്​ നി​ഷേ​ധ നി​ല​പാ​ട്; രാ​ത്രി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
    കി​ളി​മാ​നൂ​ര്‍: കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള മ​ട​വൂ​ർ-​പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് രാ​ത്രി 7.50 ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബ​സി​ല്ലാ​ത്ത​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് സ്റ്റേ ​സ​ർ​വീ​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഡി​പ്പോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഹോ​ട്ട​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​നോ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മ​ട​ക്കം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ് രാ​ത്രി ബ​സി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ ദു​രി​തം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലേ​റെ​യും.

    വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് മേ​ൽ​പ്പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ പ​ല​വ​ഴി​ക്ക് ക​റ​ങ്ങി കി​ളി​മാ​നൂ​ർ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 7.30നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന വ​ണ്ടി പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കും. 200 ഉം 300 ​രൂ​പ കൊ​ടു​ത്ത് ഓ​ട്ടോ പി​ടി​ക്ക​ലേ പി​ന്നെ നി​വ​ർ​ത്തി​യു​ള്ളൂ. സ്റ്റേ ​സ​ർ​വീ​സു​ക​ളോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രാ​ത്രി ആ​ശ്ര​യ​മാ​വും​വി​ധം ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വീ​സോ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ത്രി 8.20, രാ​ത്രി പ​ത്ത് എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍, പ​ക​ല്‍ക്കു​റി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ ​സ​ർ​വീ​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് പ​ക​ൽ​ക്കു​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ബ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള ജി​ലേ​ക്കു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​റ​യെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ ഓ​ടി​യി​രു​ന്ന​തും. എ​ന്നാ​ൽ സി.​എം.​ഡി​യാ​യി​രു​ന്ന എം.​ജി രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ക​ള​ക്ഷ​ന്‍ കു​റ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ഡി​പ്പോ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ മു​ത​ലു​ള്ള ഈ ​സ​ര്‍വീ​സ് എ​ന്ന​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദു​ർ​ഗ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ, വ​ർ​ക്ക​ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​യും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ സ​മ​യം പു​ന​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് കി​ളി​മാ​നൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​സാ​ന വ​ണ്ടി​യാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടും​വി​ധം സ​ർ​വീ​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. സാ​മാ​ന്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ക​ള​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് കോ ​വി​ഡെ​ത്തു​ന്ന​തും ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളെ​ല്ലാം നി​ല​യ്ക്കു​ന്ന​തും. എ​ന്നാ​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​യ​വ് വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ്റ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യി​ട്ടും പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ-​പ​ക​ൽ​ക്കു​റി സ്റ്റേ ​സ​ർ​വീ​സ് ത​ന്ത്ര​പൂ​ർ​വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​ക്ലേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 8.30 ന് ​ശേ​ഷം ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്കോ കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്കോ പോ​കു​ന്ന ബ​സി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ട്രി​പ്പ് എം.​സി റോ​ഡ് വ​ഴി​യാ​ക്കു​ക​യും കി​ളി​മാ​നൂ​ർ-​പോ​ങ്ങ​നാ​ട്-​പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ പാ​രി​പ്പ​ള്ളി വ​ഴി​യാ​ക്കി​യാ​ലും യാ​ത്രാ ക്ലേ​ശ​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മു​ണ്ട്.

