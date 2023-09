കിളിമാനൂരിൽ നാളെ തുറക്കും നാല് വില്ലേജ് ഓഫിസുകൾ

cancel camera_alt കിളിമാനൂരിൽ നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വില്ലേജ് ഓഫിസ്​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നാ​ല് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ. ഒ​രേ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ 44 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ൽ പു​ളി​മാ​ത്ത്, കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, ക​ര​വാ​രം, ന​ഗ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ നി​ലം​പൊ​ത്താ​റാ​യ സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ നാ​ലി​നു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് 2.30 ന് ​പു​ളി​മാ​ത്തും മൂ​ന്നി​ന് കി​ളി​മാ​നൂ​രും 3.30ന്​ ​ക​ര​വാ​ര​ത്തും നാ​ലി​ന് വെ​ള്ള​ല്ലൂ​രും ഓ​ഫ​സു​ക​ൾ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് 4.15ന് ​വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗം മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഒ.​എ​സ്. അം​ബി​ക എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. Show Full Article

Four village offices will be opened in Kilimanoor on friday