Madhyamam
    Kilimanoor
    Posted On
    15 Sept 2025 4:49 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 4:49 PM IST

    വയോധികന്‍റെ മരണം: കാറോടിച്ചത്​ പാറശാല എസ്​.എച്ച്​.ഒ തന്നെയെന്ന്​ സൂചന

    വയോധികന്‍റെ മരണം: കാറോടിച്ചത്​ പാറശാല എസ്​.എച്ച്​.ഒ തന്നെയെന്ന്​ സൂചന
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം വ​ഴി​യാ​ത്രി​ക​ന്‍ കാ​റി​ടി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ പാ​റ​ശാ​ല എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ സൂചന.

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സി.​സി. ടി.​വി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ചേ​ണി​ക്കു​ഴി മേ​ലെ​വി​ള കു​ന്നി​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജ​ൻ (59) ആ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. രാ​ജ​നെ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ട വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​തെ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ര​ക്തം വാ​ർ​ന്ന് കി​ട​ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​ത്. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ വി​ചാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ രാ​ജ​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ കൊ​ല​കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Elderly man's death: Parassala SHO suspected of driving
