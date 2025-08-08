Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kazhakkoottam
    Kazhakkoottam
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 12:06 PM IST

    യുവാവിനെ മർദിച്ച് പണവും സ്വർണവും കവർന്നു; മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: യു​വാ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഗാ​ന്ധി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഡ്വി​ൻ ലാ​സി​ന് (41) ആ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. നാ​ലി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ണി​യൂ​ർ ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി റോ​ഡി​ലെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ വ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​നം. ക​ഴു​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു പ​വ​ൻ മാ​ല​യും 1800 രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി.

    മാ​ല​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പി​ടി​വ​ലി​യി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ന് മു​റി​വേ​റ്റു. ത​റ​യി​ലി​ട്ട് ച​വി​ട്ടു​ക​യും ചെ​രു​പ്പും ഓ​ല​മ​ട​ലും കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​റ്റാ​രോ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വ​രം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് മൂ​ന്നു പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ച​ന്ത​വി​ള സ്വ​ദേ​ശി നി​ധി​ൻ (27), അ​ണി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷി​ജി​ൻ (23), അ​ജി​ൻ (24) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം പോ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:moneybeatencustodygold stolenkazhakuttomTrivandrum News
    Youth beaten up, money and gold stolen; Three in custody
